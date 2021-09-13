محافظ سوهاج يتابع مشروعات الصرف الصحي بمناطق سيتي والمنشاة والكوثر

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات العمل بمشروعات الصرف الصحي بمركز المنشاة، وحي شرق سوهاج، وحي الكوثر.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ الأعمال بمحطة مشروع الصرف الصحي بمنطقة "سيتي" بحي شرق، ووجه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير كافة أوجه الدعم؛ لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة، حيث يخدم المشروع منطقة سيتي، بالإضافة إلى قرى "قلفاو، وباجا، وسعد الله، ونجع شلبي".

وناقش الاجتماع كذلك موقف الأعمال ونسب التنفيذ الخاصة بمشروع صرف صحي مدينة المنشاة، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، حفاظًا على سلامة المواطنين، والعاملين بالمشروع، موجهًا رئيس الهيئة ورئيس مركز ومدينة المنشاة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق مع شركات المياه والغاز والاتصالات والكهرباء وعمل محاضر انضمامية، للانتهاء من جميع أعمال المرافق، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف والتجميل.

وتطرق الاجتماع لمناقشة معوقات العمل بمشروع الصرف الصحي بحي الكوثر، ومد الخدمة لعمارات الإسكان الاجتماعي، ووجه المحافظ بالتنسيق الفوري بين مديرية الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحي الكوثر، والمعاينة على أرض الواقع، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.