المرأة تستلهم صفات الخيل في معرض «جواهر النساء» بالسعودية

يفتتح معرض "جواهر النساء"، للفنانة التشكيلية جواهر حمدي السيد، يوم الخميس المقبل، بالمركز السعودي للفنون التشكيلية بمدينة جدة ويستمر على مدار 10 أيام.

وقالت الفنانة جواهر حمدي السيد في تصريحات عبر الإنترنت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المعرض يضم 30 لوحة متنوعة الأحجام تتجاوز مساحة بعضها الثلاثة أمتار.

ولفتت إلى أن لوحات المعرض تدور في فلك المرأة وعوالمها الخاصة مثل القوة والجموح والانطلاق وهي صفات تستلهمها من الخيل وقوته.

وأشارت إلى أن المعرض يقدم رسالة للمرأة الطموحة، التي تمتلك الرغبة في مشاركة الرجل في بناء الوطن، وخلق عوالم من الإبداع والجمال.

يذكر أن الفنانة جواهر حمدي السيد، هي فنانة تشكيلية سعودية، شاركت في قرابة 20 معرضا وملتقي فنيا سعوديا وعربيا ودوليا، وعُرضت أعمالها الفنية في كل من الأردن والنمسا وبيروت، بجانب مدن المملكة العربية السعودية.