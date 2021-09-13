ميدفيديف يهزم ديوكوفيتش وينتزع لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

انتزع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على العالم لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلب على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 6 / 4 و6 / 4 و6 / 4 فجر اليوم، الإثنين، في المباراة النهائية للبطولة.

وأحرز ميدفيديف بذلك أول لقب له في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى كما أصبح ثالث لاعب روسي يتوج في هذه البطولات، بعد يفجيني كافلنيكوف ومارات سافين.

وحرم ميدفيديف النجم ديوكوفيتش من أن يصبح أول لاعب يحرز ألقاب جميع بطولات جراند سلام خلال موسم واحد منذ أن حقق رود لافر هذا الإنجاز في عام 1969 .

كذلك أخفق ديوكوفيتش في الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج في جراند سلام، وظل متعادلا مع النجمين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال برصيد 20 لقبا لكل منهم.

وقال ميدفيديف في تصريحات نشرتها الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين :"لا تعرف أبدا ما إذا كنت ستحقق ذلك (لقب في جراند سلام) في مسيرتك أم لا. كنت دائما أقول إن لم أحقق ذلك، أرغب في أن أكون قانعا بأنني قدمت كل ما بوسعي من محاولات من أجل ذلك."

وأضاف ميدفيديف :"أشعر بسعادة كبيرة. فهذا هو التتويج الأول لي في جراند سلام. ولا أعرف كيف سيكون شعوري إذا توجت للمرة الثانية أو الثالثة. هذا هو التتويج الأول لي (في جراند سلام)، لذلك أنا سعيد حقا. فهذا يعني الكثير بالنسبة لي."

وكان ميدفيديف قد وصل إلى النهائي للمرة الأولى في بطولات "جراند سلام" قبل عامين عبر بطولة أمريكا المفتوحة، لكنه خسر حينذاك أمام نادال في مباراة استمرت لخمس مجموعات.

وفي المباراة أمام ديوكوفيتش، نجح ميدفيديف في فرض سيطرته منذ البداية وحسم المواجهة واللقب لصالحه خلال ساعتين و15 دقيقة.

وقال ميدفيديف /25 عاما/ خلال مراسم التتويج :"أولا أود الاعتذار لكم أيها الجماهير ولنوفاك. نحن جميعا نعرف ما كان يسعى له. لم يسبق لي قول هذا لأحد، لكنني أقولها الآن. بالنسبة لي، أنت أعظم لاعب تنس في التاريخ."