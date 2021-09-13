ضبط 10 طن سماد مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، وحفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار، ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية والمهندس السيد كفافي مدير إدارة تموين كفر الدوار.

بشأن تشديد الرقابة على كافة الأنشطة وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية وضبط مصانع بئر السلم المخالفة.

و تشكلت حملة برئاسة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بكفر الدوار وعضوية د ممدوح جاب الله رئيس قسم المجازر بالإدارة البيطرية وتمكنت الحملة من ضبط الآتي :-

تم ضبط سيارة محملة بعدد ٢٠٠ شيكارة سماد مدعم يوريا بإجمالي كمية ١٠ طن وذلك لقيامه قائدها وآخر بتجميع تلك الكمية من محافظة الإسكندرية - العامرية الاتجار الغير مشروع بها في كفر الدوار محافظة البحيرة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن مستلزمات طبية غير مرخص وذلك لحيازة عدد ٦٩ عبوة محلول جلوكوز طبي غير مصرح ، وضبط مخبز بلدي مدعم لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ٩.٥ جرام للرغيف الواحد.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.