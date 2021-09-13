محافظ أسيوط: حياة كريمة تشمل العديد من الأنشطة المختلفة لتطوير القرى

شدّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة توعية المواطنين للعمل على وقف الزيادة السكانية التي تلتهم أي تنمية تتم في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه أجرى زيارة لمنزل الحاجة هنية، مؤكدًا أنه سيتم تطويره ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعرض برنامج على مسئوليتي لقطات من منزل الحاجة هنية وزوجها المدرس والذي يظهر عليه تردي الوضع، فيما قال موسى إنّ الأسرة مكونة من الأب والأم و9 أطفال كلهم في مراحل التعليم وهو ما يفسر الحديث عن ضرورة ضبط الزيادة السكانية خاصة أن مرتب الأب 3 آلاف جنيه، ولو كان لديه ولد أو اثنان لاستطاع تطوير حياته.

في سياق متصل، وجّه محافظ أسيوط، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرته لتطوير الريف مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة ستشمل العديد من الأنشطة المختلفة لتطوير القرى.

وأكد أنّ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة استهدفت 60 قرية من القرى الأكثر احتياجا والمرحلة الثانية تستهدف 90 قرية.

وأوضح أن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تستهدف 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بالقرى.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الصرف الصحي تبلغ 153 مشروعًا بتكلفة أكثر 15 مليار جنيه ويتم إنشاء 9 محطات معالجة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وأكّد أنه لا يوجد أي تعثر في المشروعات، لافتًا إلى أن عدد محدود من القرى بأسيوط كان به صرف صحي والمبادرة استهدفت 149 قرية.

واستكمل أن عدد المدارس في خطة عام 2020/2021 شاملة قرى حياة كريمة يبلغ 72 مدرسة وزيادة أعداد الفصول لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب وجاري تنفيذ 86 مدرسة ضمن المبادرة في المرحلة الثانية.

