نائب محافظ القاهرة تتابع جهود أحياء المنطقة الجنوبية لرفع كفاءة الطرق والميادين

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية، مؤكدة على مواصلة الأجهزة التنفيذية بأحياء جنوب القاهرة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الطرق وتطوير الخدمات بنطاق الشوارع والميادين بقطاعاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على مدار اليوم لتحسين المظهر العام.

وأوضحت عبدالمنعم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حي المعادي شن حملة مكبرة للتصدي للمخالفات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية.

وكشفت أنها أنها أسفرت عن إيقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بالعقار رقم ٩ بشارع مكة وبالعقار رقم ١٣ شارع شمال سيناء تقاطع شارع مكة بزهراء المعادي.

وأكدت على إيقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار رقم ١٥٢ بشارع ٩، مضيفة أنه تم ضبط المعدات وإيداعها بمخزن الحي، مشددة على حي المعادي بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات وإزالة الحواجز الحديدية، إذ تم إزالة الحواجز بشارع ٢١٨ وشارع ٢٠٠ وشارع ١٩٩ بدجلة وشارع تنفيذ الأحكام بزهراء المعادي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت أنه تم تجميل وتشجير وصيانة مزروعات لإعادة الوجه الحضاري بالتعاون مع إدارة الحدائق والمتابعة الميدانية وفي ضوء خطة تطوير الميادين التي تتم حاليا تحت إشراف اللواء أحمد جودة رئيس الحي، موضحة أنه تم تجميل وصيانة مزروعات وتقليم اشجار شارع القنال وميدان سوارس وشارع ١٠٥ مع الاستمرار في إنجاز الأعمال حتى الانتهاء من الأعمال المطلوبة ورفع كفاءة الخدمات بنطاق الحي.

وفي إطار متابعة الخدمات والاستجابة الفورية للبلاغات والمستجدات والتواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة الطوارئ وبالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي تم إصلاح ماسورة مياه بعد تعرضها للكسر بالشطر السابع بشارع زهراء المعادي الرئيسي في اتجاه محطة الصرف الصحي.