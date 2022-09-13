لبنان: الدولار يسجل مستويات غير مسبوقة أمام الليرة ومحطات وقود تغلق أبوابها

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية قفزة كبيرة في تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتسجل مستويات غير مسبوقة سواء على منصة صيرفة الرسمية أو في السوق غير الرسمية ولدى مكاتب الصرافة، ما دفع عدد من محطات الوقود لإغلاق أبوابها والتوقف عن بيع المشتقات البترولية، إذ صدر جدول تسعيرها صباح اليوم وفقا لسعر صرف أدنى من ختام تعاملات اليوم.

وبلغ سعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرسمية 28600 ليرة لكل دولار بارتفاع قدره 200 ليرة في يوم واحد، وذلك وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، فيما وصل حجم التداول على المنصة 29 مليون دولار أمريكي بمعدل 28600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ووصل سعر الصرف بالسوق غير الرسمية إلى أعلى مستوى مستقر في تاريخه، حيث سجل 36550 ليرة في ختام تعاملات اليوم بارتفاع فاق 1000 ليرة في يوم واحد، فيما وصل السعر في مكاتب الصرافة إلى 36 ألف ليرة للدولار الواحد.

وفي المقابل، أغلقت محطات وقود أبوابها بعد الارتفاع الكبير في سعر الصرف عن السعر الذي تم على أساسه تسعير المشتقات البترولية صباح اليوم وذلك انتظارا لجدول تسعير جديد يصدر صباح الغد، حيث باتت أسعار جميع المشتقات البترولية محتسبة وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية.

وارتفعت اليوم أسعار الوقود؛ حيث زاد سعر صفيحتي بنزين 95 أوكتان و98 أوكتان بمقدار 8 آلاف ليرة ليسجل 646000 ليرة و661000 ليرة على التوالي. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 10 آلاف ليرة ليسجل 800000 ليرة، كما زادت قارورة الغاز بقيمة 4 آلاف ليرة لتسجل 354000 ليرة.