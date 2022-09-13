يبحث العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، للحصول على التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة.

وتتضمن بطاقة الخدمات المتكاملة عدد من المزايا المقدمة لحامليها من أصحاب الهمم، على رأسها الحصول على سكن مناسب، أو سيارة مجهزة بأسعار مخفضة بالنسبة للسعر السائد في الأسواق، أو تقديم خصومات على وسائل النقل، وغيرها العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي، إلى توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، لمساعدتهم في ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

ويمكنك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، عن طريق الضغط على الرابط التالي من هنـــــا.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

عليك اتباع الخطوات التالية الموضحة أمامك للاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي جاءت كالآتي:-

أولًا: اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.

ثانيًا: عليك إدخال الرقم القومي.

ثالثًا: اضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، والتي تضمنت:-

أولًا: صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4فى 6.

ثانيًا: شهادة الميلاد و3 صور من أصل الشهادة.

ثالثًا: التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، سوف تستمر في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا بغرض الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، وذلك طبقًا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.