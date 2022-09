سخر مقدم حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2022، الممثل الكوميدي ونجم "SNL" كينان طومسون، من نزوات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو العاطفية المتعددة، التي تنتهي بعد فترة قصيرة بدون زواج.

ومازح "طومسون" خلال الحفل النجمة الشابة زيندايا بعد معايدتها بعيد ميلادها الـ 26 قائلا: "بلغت زيندايا لتوها سن الـ 26، وهو عمر غريب في هوليوود، صغير بما يكفي لدور طالب في المدرسة الثانوية، لكنه أكبر من من السن الذي يرغب ليوناردو دي كابريو في مواعدته".

وتلقت زيندايا مزحة طومسون بعفوية وخجل، بينما سخر وتعالت ضحكات الحاضرين من مواعدة دي كابريو للفتيات الأصغر من عمره ومن عمر الـ 26.

“Zendaya just turned 26, happy birthday. 26 is a weird age in Hollywood. Young enough to play a high school student, but too old to date Leonardo DiCaprio.” - Kenan Thompson at the #Emmys pic.twitter.com/tnbJ3XtZ1m