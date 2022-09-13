مدينة هامبورج تشارك في استضافة مباريات يورو 2024

كشف مسؤول بنادي هامبورج الألماني لكرة القدم أن النادي سيحتضن مباريات في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا، وذلك بعد تأمين التمويل اللازم لتجديد الاستاد.

وقال توماس فوستفيلد، المدير المالي لنادي هامبورج في تصريحات لصحيفة بيلد نشرتها اليوم الثلاثاء: "كنت مترددا حتى الآن، ولكن يمكننا الآن أن نقول: مباريات في البطولة الأوروبية ستقام في فولكسبارك."

ويحتاج الاستاد الخاص بنادي هامبورج إلى بعض التجديدات قبل البطولة الأوروبية التي تقام مبارياتها أيضا في برلين ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجلسنكيرشن وكولونيا ولايبزج وميونخ وشتوتجارت.

وقال فوستفيلد: "سنخفض التمويل الخارجي المحتمل لأننا سنستثمر بأنفسنا عشرة ملايين يورو (10.1 مليون دولار) في تجديد فولكسبارك."

وجرى الإعلان عن توفر الأموال بعدما سجل الحضور الجماهيري في نادي هامبورج، المنافس بدوري الدرجة الثانية والذي عانى من أزمة مالية لسنوات، مستويات فاقت التوقعات خلال أربع مباريات للفريق على ملعبه في الموسم الحالي حتى الآن.

كذلك تعهدت مجموعة "هانزه ميركور" للتأمين، الراعي الرئيسي للنادي، بقرض قيمته 23 مليون يورو بشرط أن يكون للنادي ضامن.

وحتى الآن، لم تبد مدينة هامبورج استعدادا أن تكون الضامن، لكن فوستفيلد أبدى ثقة في إمكانية التوصل إلى اتفاق وأشار إلى وجود حلول أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق.