 الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن الدعم الصيني للسيارات الكهربائية - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا بشأن الدعم الصيني للسيارات الكهربائية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2023 - 11:50 ص

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا  فون دير لاين، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بشأن مكافحة دعم السيارات الكهربائية القادمة من الصين.

وقالت فون دير لاين، أمام نواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا، إن الأسواق العالمية ممتلئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة.

وأضافت أنه يتم الإبقاء بصورة مصطنعة على أسعارها من خلال "الدعم الحكومي الكبير"؛ ما يؤدي لتشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.  

وأوضحت أنه مع ذلك لن يتهاون الاتحاد الأوروبي في تشوه السوق داخل الكتلة الأوروبية أو خارجها.

وقالت: "أوروبا منفتحة على المنافسة، وليس سباق إلى القاع".

وأضافت أنه في نفس الوقت: "من المهم الإبقاء على خطوط الاتصال والحوار مع الصين".


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