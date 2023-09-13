إحباط تهريب مخدرات داخل طرد بريدي عبر مطار القاهرة

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب مواد المخدرة بطرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى بقيمة مالية بلغت 6 ملايين جنيه تقريباً.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوجود طرد بريدي بداخله ملابس وألعاب أطفال، قادم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى لصالح "شخص محدد"، وبداخله كمية من المواد المخدرة.

تم ضبط الطرد المشار إليه، وبالتفتيش عُثر بداخله على كمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت 3 كيلوجرامات مخفاة داخل جسم الطرد البريدي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 6 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة.