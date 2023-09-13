ارتفاع أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى لها في عشرة أشهر، بدعم من توقعات الأسواق حيال انخفاض المعروض العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر بنسبة 0.55% إلى 92.45 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.50% لتصل إلى 89.20 دولار للبرميل.



وساعدت أنباء إغلاق ليبيا لأربعة موانئ لتصدير النفط؛ إثر تبعات إعصار "دانيال" الذي يضرب البلاد، في تعزيز أسعار النفط خلال الجلستين الأخيرتين.

وقال "ساتورو يوشيدا" محلل أسواق السلع لدى "راكوتين سيكيوريتيز"، إن توقعات كل من منظمة "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة بشأن تراجع المخزونات العالمية من النفط، ساعدت على رفع توقعات الأسواق بشأن نقص المعروض، حسب ما نقلته "رويترز".

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس، ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.17 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إن تخفيضات النفط السعودي تهدد بزيادة تقلبات الأسعار، في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعامين الجاري والمقبل في أحدث تقرير شهري صادر عن الوكالة.

وشمل أبرز ما جاء في التقرير، تخفيض توقعات الطلب لعام 2023 إلى 101.8 من 102.2 مليون برميل يومياً، وتخفيض توقعات الطلب في 2024 إلى 102.8 مليون برميل يومياً من 103.2 مليون برميل يومياً.

وذكر أن التغير في الطلب في 2024 يقدر بـ 1% على أساس سنوي أو مليون برميل يومياً.

ولفت التقرير إلى تعديل العرض من خارج أوبك لعام 2024 إلى 68.8 مليون برميل يومياً من 68.7 مليون برميل يومياً، وتعديل الطلب على خام أوبك 2024 إلى 28.4 مليون برميل يومياً من 29.0 مليون برميل يومياً، مع تراجع الطلب على خام أوبك 2023 إلى 28.7 مليون برميل يومياً من 29.3 مليون برميل يومياً، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج أوبك من الخام في أغسطس بمقدار 90 ألف برميل يوميا على أساس شهري ليصل إلى 27.96 مليون برميل يوميا.