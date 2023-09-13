الحزن يخيم على قرية ديرمواس بالمنيا بعد وفاة أحد أبنائها في إعصار دانيال بليبيا

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز ديرمواس جنوب المنيا بعد نبأ وفاة الشاب أحمد نجاح خلال عمله بمدينة درنة بدولة ليبيا الشقيقة في إعصار دانيال الذي اجتاح المدينة والذي أسفر عن وقوع مئات المفقودين والضحايا.

وقام أهالي قرية اسمو العروس بديرمواس جنوب المنيا بآداء صلاة الجنازة من المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن ونعى عدد من الأصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الشاب أحمد نجاح الذي يعمل بمهنة مبلط بدولة ليبيا، وتداول أصدقائه صورة الشاب الفقيد بكلمات مأثرة مطلقين عليه شهيد لقمة العيش.

وأوضح أبناء عمومة الشاب أن أحمد نجاح شاب مجتهد سافر إلي دولة ليبيا من أجل لقمة العيش فيعمل مبلط وقام بأنهاء كافة الترتيبات زواجه فشيد شقه وقام بتشطيبها وكان من المتوقع أن يصل إلى بلدته نهاية العام الجاري من أجل اتمام الزواج ولديه شقيقان ووالدة مسن ويشتهر بين أبناء القرية بحسن السمعة والطيبة.

وفي سياق متصل قال عصام أبوزريبة وزير الداخلية في حكومة شرق ليبيا تعليقا على إعصار دانيال الذي ضرب البلاد أو: «الوضع مأساوي» وأن التقارير الإعلامية الليبية، تقول أن يكون ما يصل إلى 2000 شخص قد لقوا حتفهم بعد أن تسببت العاصفة دانيال في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة في شمال شرق ليبيا.