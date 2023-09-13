مصطفى الفقي: لم أرِ بريقا للأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه يجد حرجا في الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لأن الحديث عن دعم لاستمرار الوضع وانتخاب الرئيس السيسي، يعرض صاحبه للاتهام بأنه متطلع لمنصب أو لدور ما.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي مصطفى الفقي، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أنه يبدي رأيه في الانتخابات الرئاسية كخبير دبلوماسي وسياسي، ولا يتطلع لدور أو منصب، مؤكدا أن التجربة البرلمانية هي الأنسب لمصر، ولكن لم يتعود المصريون على العمل الحزبي باستثناء حزب الوفد.

ولفت إلى أنه في غِمار المعارك لا يجب أن تُغير القيادات، والواقع المصري سوف يظل يتنقل بين الجيش والشعب، مشيرا إلى أنه لم يرِ أسماء مطروحة للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة لها بريقا.

وأشار إلى أن هناك إنجازات كثيرة تمت، وحسنات النظام الحالي سياسته الخارجية الناجحة التي لا يجب أن يغفلها أحد، وتتمتع بقدر كبير من التوازن الإقليمي، ولكن مشكلته تتمثل في الأزمة الاقتصادية، وسد النهضة.

أوضح أن هناك كفاءات مصرية شابة تحتاج إلى الدعم خصوصا في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ولا بد من كل الأصوات أن تتحدث وتطرح كل الآراء بوجود قدر كبير من سعة الصدر ورحابة الفكر.

