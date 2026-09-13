النائب سمير صبري: مصر تحافظ على توازن استراتيجي بين الكتلتين الشرقية والغربية

قال الدكتور سمير صبري عضو مجلس النواب وخبير الاستثمار الدولي، إن تجمع «بريكس» أصبح ذا تأثير دبلوماسي وسياسي كبير جدًا، وليس مجرد تحالف اقتصادي، مشددًا على أهمية القمة التي عُقدت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التغيرات التي يشهدها النظام العالمي، وصعود قوى جديدة تتضمن: الصين، والهند، والبرازيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن سياسة التوازن الاستراتيجي التي تتباها مصر في سياستها الخارجية، والتي مكّنتها من المشاركة في تحالف «بريكس»، مع الحفاظ على علاقتها بالدول الغربية.

وتابع: «مصر لا تتجه من محور لآخر، بالعكس لها دور إقليمي ودولي، وتحافظ على توازن استراتيجي بين الكتلة الغربية وهذا لا يمنعها من وجودها في تحالف بريكس».

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أجرى لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسئولين، ومنهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بهدف تأمين وضع مصر دوليًا، وتثبيت مكانتها كأحد المؤثرين في الاقتصاد والأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.



وأوضح أن الهدف من حضور الفعاليات والمؤتمرات، هو تحقيق عوائد ومكتسبات تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرية والمواطنين، من خلال الاستثمارات المباشرة، والتبادل التجاري، وتوطين الصناعات، معلقًا: «مصر بتتحرك بشكل قوي، ولدينا ما نستطيع تقديمه للعالم».

وأشار إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الصناعية الصينية «تيدا»، والمنطقة الصناعية الروسية، وإلى احتمالية جذب استثمارات هندية عقب تشجيع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم، لهذا التوجه.

وتابع: «اليوم نحن نشجع الغرب ومازلنا نبني استراتيجيات ضخمة جدا مع أوروبا والولايات المتحدة وأيضًا بنشوف دول الجنوب والشرق».

وذكر الجهود التي تبذلها مختلف الوزارات، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، من خلال تطوير البنى التحتية، والطرق، والقوانين والتشريعات، والمرافق، معلقًا: «مصر اقتصادها لازم يتغير للوضع الذي يرضى به كل مواطن مصري».

وأكمل: «كلمة الرئيس اليوم كانت شاملة جامعة تقول للعالم مصر كبيرة جدًا ومصر ذات تأثير وثقل سياسي وأيضًا سيكون اقتصادي ولها تأثير في سلاسلا الإمداد بالعالم».