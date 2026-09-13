مجلس الوزراء: عدد مستخدمي المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي وصل إلى 60 ألف راكب

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تضمنت تفقُّد المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي.

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لما حققته المرحلة الأولى من نجاح وقدرتها على تقديم خدمة للمواطنين من خلال جودة النقل الجماعي، عبر إتاحة وسائل نقل آمنة ونظيفة، وتوفير في استهلاك الطاقة، واختصار في المسافة والوقت.

وأوضح أن عدد مستخدمي المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي وصل إلى 60 ألف راكب، مشيرًا إلى أنه من المنتظر مع المرحلة الثانية أن يتجاوز عدد المستخدمين أكثر من 100 ألف راكب.

ولفت إلى أن جولة رئيس الوزراء تضمنت أيضًا زيارة مونوريل غرب النيل، حيث شملت الجولة الخط الذي يربط بين مدينتي 6 أكتوبر والعاصمة الجديدة، بطول يتجاوز 40 كيلومترًا ويضم أكثر من 13 محطة، ونوه بأن الطاقة الاستيعابية للخط بعد الانتهاء منه ستصل إلى نحو 500 ألف راكب.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت كذلك تفقُّد المحطة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي ستكون أول محطة تربط بين مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة من خلال شبكة مترو الأنفاق.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولته اليوم بعدد من مشروعات وزارة النقل بمحافظتي الجيزة والقاهرة، مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمتد بطول 19 كم، ويضم 17 محطة (16 نفقية ومحطة سطحية)، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر حتى محطة الفسطاط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يربط مناطق القاهرة والجيزة والمدن العمرانية الجديدة، ويدعم التنمية العمرانية والسياحية، ويعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة، بما يتكامل مع جهود الدولة في بناء شبكة نقل متطورة تواكب احتياجات الجمهورية الجديدة.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا المشروع يعد أحد مشروعات النقل الجماعي الحديثة، في إطار تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم مشروعات النقل الحضري والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة.