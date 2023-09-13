أظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على موقع إكس، غرق العديد من منازل غزة، جراء هطول أمطار بعد وصول العاصفة دانيال للقطاع الفلسطيني.

بقايا العاصفة "دانيال".. غرق منازل للمواطنين بمياه الأمطار في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/cIcWvGC3kr — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) September 13, 2023

وبيّنت اللقطات المتداولة، تجمعات كثيفة للمياه بعد هطول الأمطار بغزارة شديدة.

العاصفة دانيال يكمل طريقه على غزة pic.twitter.com/TpvFe3PBUB — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) September 13, 2023

وغمرت المياه منازل مواطنين في قطاع غزة، جراء الأمطار التي هطلت لعدة ساعات متواصلة على القطاع منذ فجر الأربعاء.

مشاهد من آثار وصول العاصفة "دانيال" لقطاع غزة، حيث هطلت أمطار غزيرة تسببت في إغراق بعض الشوارع. pic.twitter.com/X2sTSXdMj0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 13, 2023

ومساء الثلاثاء، بدأت الأراضي الفلسطينية التأثر ببقايا عاصفة «دانيال»، التي ضربت ليبيا ولاحقا مصر، حيث شهدت المناطق الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار الجوي تمثلت بانخفاض درجات الحرارة وتساقط للأمطار.

⭕ فيديو | بدء دخول عاصفة دانيال لفلسطين بأمطار ورياح خفيفة بدأت تهطل على قطاع غزة pic.twitter.com/C2BAqJK3e5 — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) September 13, 2023

من جانبه، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، إنّ الطواقم تعاملت مع عشرات المهمات في غزة جراء المنخفض الذي ضرب القطاع منذ فجر الأربعاء.

وأضاف أن هذه المهمات تنوعت بين غرق المنازل التي تمت إغاثتها بشكل عاجل وسريع، وسقوط أشجار.

وأوضح أن الدفاع المدني، ومنذ بداية الحديث عن توجه العاصفة لغزة، أعلنت رفع مستوى الجاهزية للطواقم العاملة للديها للتجهز لكل ما يلزم التعامل معه من أحداث.

ودعا المواطنين لوقاية منازلهم من الغرق أو التخفيف من هذه الحالة، من خلال تجهيزها للمنخفضات التي من المتوقع أن تضرب القطاع في فصل الشتاء.

بدورها، حذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية (رسمية)، المواطنين من فرصة تشكل السيول في بعض الأدوية والمناطق المنخفضة أثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي.

كما نبهت، وفق ما أوردته على موقعها، من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات البرد.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي «دانيال» عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 5300 شخص في درنة وحدها بخلاف آلاف المفقودين.