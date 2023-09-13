7 ورش مسرحية في مهرجان الإسكندرية الدولي

يقدم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) في دورتة الثالثة عشر - دورة الفنان أحمد رزق، 7 ورش مختلفة لتطوير وتنمية مهارات الشباب في مختلف المجالات الفنية والإدارية، خلال فترة المهرجان، والذي يقام في الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر.

والورش هي: ورشة أداء الممثل عن طريق الموسيقى والغناء ويقدمها الموسيقار كريم عرفة من مصر، وورشة "مصادر التمويل البديلة" يقدمها محمد عيسى من فلسطين، وورشة "الكوميديا البصرية" يقدمها Paolo Avataneo من إيطاليا، وورشة الحكي وحركة الذاكرة يقدمها Daniel Arbaczewski من بولندا، وورشة "التمثيل من ستانسلافسكي إلى سترازبرج" يقدمها Mihaela Maria Mihut من الولايات المتحدة الأمريكية، وورشة "الابتكار مع المهرج والدمى" ويقدمها Dr.Richard Talbot من إنجلترا، وورشة "الارتجال واستكشاف الحرية الصوتية" ويقدمها Monica Dudarov Hunken من الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) يقام تحت رعاية وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانيويرأسه الفنان إبراهيم الفرن وتم تأسيسة عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.