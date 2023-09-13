يوفنتوس يصدم بوجبا

أقدم يوفنتوس على اتخاذ قرارا حاسمًا ضد لاعبه الفرنسي بول بوجبا، على خلفية أزمة المنشطات، التي تورط فيها الفرنسي في الأيام الأخيرة.

وكان بوجبا قد أجرى تحليل المنشطات عقب مباراة يوفنتوس وأودينيزي الشهر الماضي، وجاءت النتيجة إيجابية.

وتقرر إيقاف بوجبا لعدة أيام بشكل مؤقت لحين إجراء تحليل مضاد.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عن قرار يوفنتوس بإيقاف بوجبا، مشيرة إلى أنه لن يتمكن من التدريب ولن يحصل على راتبه حتى يتم توضيح الوضع.

أضافت الصحيفة الإيطالية أنه إذا تمت إدانة بوجبا بشكل نهائي فسيكون يوفنتوس قادرا على إنهاء العقد، وهو ما سيسمح للنادي بتوفير 30 مليون يورو إجمالا.

وأفادت تقارير صحفية أن اللوم في أزمة بوجبا يعود إلى اللاعب، الذي حصل على فيتامينات خلال فترة تواجده بأمريكا أوصى بها له أحد أصدقائه الذين يعملون في مجال الطب، دون العودة لأطباء النادي.