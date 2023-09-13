رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلا وزاريا

أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، تعديلا وزاريا، حيث عين بصورة لم تسبق لها مثيل خمس سيدات وزيرات في محاولة لتعزيز شعبية حكومته المتدنية.



ويأمل كيشيدا أن يعزز التعديل الوزاري من شعبية إدارته، مما يمهد الطريق للحزب الديمقراطي الليبرالي للفوز قي انتخابات مجلس النواب المقبلة.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من بين 19 وزيرا، اختار 11 وجها جديدا، ولكنه أبقى على عدد من الوزراء الاساسيين للحفاظ على الاستقرار. وقد عين كيشيدا وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا في منصب وزيرة الخارجية.



وأبقى كيشيدا على وزير المالية شونشي سوزوكي وكبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ووزير المالية ياسوتشي نيشيمورا في مناصبهم.



ويأتي التعديل الوزاري في ظل استمرار تراجع شعبية مجلس وزراء كيشيدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى المشاكل المتعلقة بنظام بطاقة الهوية الوطنية و الغضب العام بسبب ارتفاع الاسعار في غياب زيادة الأجور.



وعين كيشيدا مينورو كيهارا، الذي كان يعمل مستشارا خاصا لرئيس الوزراء السابق يوشيهدي سوجا، في منصب وزير الدفاع.