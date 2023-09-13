سيدة من بني سويف تودع أبناءها الثلاثة ضحايا إعصار دانيال بليبيا: أولادك جايين لك يارجب

"أولادك جايين لك يا رجب".. بهذه الكلمات شيعت ربة منزل من قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف أبناءها الثلاثة " أحمد، ومحمود، وعبدالرحمن رجب"، الذين راحوا ضحية إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من أمام قبر زوجها الذي جمع جثامين الأب وأبنائه الثلاثة.

وكان الأشقاء الثلاثة، قد سافروا للعمل في مدينة درنة الليبية، بصحبة ابن عمهم تاركين والدتهم وحيدة، لكن القدر لم يمهلهم العودة مرة أخرى، ولقوا مصرعهم جراء الإعصار.

وكان أهالي محافظة بني سويف، قد شيعوا جثامين 74 من أبناء مركز ببا، ضحايا إعصار دانيال بليبيا، في جنازة مهيبة إلى مثواهم الأخير بمقابر القرية، وسط حالة من الحزن الشديد.

وأدى أهالي قرى "الشريف، قمبش الحمراء، بني عتمان، فزارة، سدس" بمحافظة بني سويف صلاة الجنازة على الضحايا في سوق قرية قمبش المجاور للمقابر، وسادت حالة من الحزن على المتواجدين خلال تشييع الجثامين.

وكان 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف، قد لقوا مصرعهم؛ جراء إعصار دانيال، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 68 من قرية الشريف، و6 من قرى "فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس"، التابعة لمركز ببا.

وطالب أهالي قرية الشريف، السلطات المصرية بالبحث عن ذأويهم المفقودين في أحداث فيضان درنة الليبية.