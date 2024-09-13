أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يوصل قصف منازل المواطنين في المحافظة الوسطى، متسببا بمقتل وإصابة العديد منهم.



وقال الدفاع المدني في بيان: "ما لبثت طواقمنا أن انتهت من عملها في منزل عائلتي شاهين والعاجز التي قصفها الاحتلال، حتى توجهت لإغاثة المواطنين في استهداف منزل ثالث لعائلة حمدونة بجوار مسجد التقوى بمخيم النصيرات".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد "ارتكب الجيش الإسرائيلي 3 مجازر جديدة، راح ضحيتها 34 شهيدا و96 مصابا خلال 24 ساعة".

وأشارت الوزارة في بيان إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيدا و95125 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي".

وواصل الجيش الإسرائيلي، هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينما وسع من عمليات نسف المنازل وتفجير المربعات السكنية مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 342.

ووسع الجيش الإسرائيلي من هجماته، حيث شنت طائرات سلاح الجو سلسلة غارات على المناطق المأهولة ومحيط مراكز إيواء النازحين، حيث ارتكب مجزرة جديدة بقصفه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.