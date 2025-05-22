يقام اليوم الخميس حفل تدشين لواء مدرعات تابع للجيش الألماني لحماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بحضور المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 800 جندي ألماني في عرض عسكري في ساحة الكاتدرائية بوسط العاصمة الليتوانية، حيث سيُرفع علم اللواء الذي سيحمل ألوان العلمين الألماني والليتواني بالإضافة إلى اسم اللواء "ليتوانيا".

ويُحقق الجيش الألماني إنجازا جديدا بتمركز دائم لوحدة عسكرية تابعة له في الخارج. وكانت عمليات الانتشار السابقة مؤقتة. وتأتي هذه الخطوة ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وينص اتفاق الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة على ما يلي: "يُمثل اللواء الألماني المتمركز بشكل دائم في ليتوانيا مساهمتنا الأساسية في الردع والدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو. ويُعدّ تأسيسه وتجهيزه وتمويله، إلى جانب احتياجاته من الأفراد، أولويةً لنا".

ومن المقرر أن يصبح اللواء جاهزا للعمل بكامل طاقته بحلول عام 2027. والهدف هو وجود دائم لما يصل إلى 5 آلاف جندي، وسيكون مقرهم في رودنينكاي بالقرب من الحدود البيلاروسية. ولحين بناء الثكنات سيُقام مقر مؤقت للواء في ثكنات بالقرب من فيلنيوس.