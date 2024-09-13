بوبيندزا يعلق على انتقاله لـ رابيد بوخارست وأزمته مع الزمالك

أكد الجابوني أرون بوبيندزا على سعادته بالانتقال لنادي رابيد بوخارست الروماني، مشيرا إلى أنه سيكون تحديا كبيرا في مسيرته، وفضل التزام الصمت حيال مسألة توقيعه للزمالك، ورفضه اتمام انتقاله للقلعة البيضاء.

قال أرون بوبيندزا في تصريحات نقلها موقع «sportro» الروماني:" أنا سعيد ومتحمس للوصول إلى رومانيا، أعتقد أنه سيكون تحدي كبير بالنسبة لي، أتمنى أن يكون كل شئ جيدا بالنسبة لي وللفريق".

أضاف:" أعلم أن رابيد بوخارست ناد كبير، تحدثت كثيرا مع المدرب قبل وصولي إلى هناـ واريد تقديم كل ما لدي".

أوضح:" وكيلي والنادي أقنعاني بالمجيئ إلى هنا، كذلك صديقي كلينتون نجي الذي وقع أيضا مع رابيد، تحدث معي بشكل جيد للغاية عن نادي رابيد بوخارست، لقد شاهدت البطولة وكونت رأي جيد عن الدوري".

وعندما سُئل عن الوضع فيما يتعلق بالزمالك الذي أعلن انتقاله إليه قبل أيام قليلة، لم يرغب بوبيندزا في التعليق على الأمر.

وكان أرون بوبيندزا صاحب الـ28 عاما، قد وصل إلى رومانيا صباح اليوم الجمعة، لإتمام انتقاله إلى رابيد بوخارست الروماني.

أكد موقع «sportro» الروماني، وصول بوبيندزا إلى رومانيا بعد مفاوضات مكثفة مع رابيد بوخارسيت لإتمام انتقاله للفريق.

ويأتي وصول بوبيندزا إلى رومانيا تحديا لموقفه مع الزمالك، بعدما أعلن الفارس الأبيض في وقت سابق وصول وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا إلى اتحاد الكرة، وقيام الزمالك بحجز تذاكر الطيران للاعب للحضور إلى القاهرة من أجل اتمام انتقاله رسميا للقلعة البيضاء بعد التوقيع إلكترونيا في وقت سابق.

لكن الجابوني بوبيندزا تخلف عن الحضور في أكثر من موعد ليتضح لاحقا تفاوضه مع نادي رابيد بوخارست الروماني ورفض الانتقال للزمالك، لتنشأ أزمة بين الأطراف الثلاثة.