محافظ بني سويف: 1342 مدرسة تستقبل 825 ألف طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد

راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الترتيبات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي ينطلق في 21 سبتمبر الجاري. حيث تستعد 1342 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال أكثر من 825 ألف و700 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى التعليم الثانوي العام والفني.

وتتوزع الأعداد كما يلي: 37 ألف و371 تلميذاً في رياض الأطفال، و464 ألف و136 تلميذاً في المرحلة الابتدائية، و216 ألف و623 طالباً وطالبة في المرحلة الإعدادية، و47 ألف طالب في الثانوية العامة، و60 ألف و635 طالباً في التعليم الفني.

كما تابع محافظ بني سويف دخول 12 مدرسة جديدة في الخدمة هذا العام، تشمل مدارس إحلال جزئي وتوسعات، بإجمالي 200 فصل دراسي. وشملت المدارس الجديدة: 3 مدارس في الواسطى، و5 مدارس في إدارة بني سويف التعليمية، و3 مدارس في الفشن، ومدرسة واحدة في إدارة سمسطا التعليمية.

وخلال لقائه مع وكيل وزارة التربية والتعليم هاني عنتر الصابر، ناقش غنيم خطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وأكد على أهمية سرعة إعداد الجداول وتوزيع المهام الإشرافية. كما شدد على متابعة استلام الكتب وتكثيف المتابعة الميدانية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك متابعة النظافة والتأكد من سلامة المباني، وتفعيل مجموعات التقوية لتخفيف العبء عن الأسر. وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع مديري المدارس وموجهي المواد الدراسية لتأكيد التنسيق بين جميع الأطراف وتوفير بيئة تعليمية جاذبة.

كما أكد على أهمية الالتزام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وتطبيق نظام الجدارات في التعليم الفني لتأهيل الطلاب لسوق العمل.