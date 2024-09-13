مصدر أمني: لا صحة لما تداوله صفحات الإخوان حول دهس سيارة شرطة مواطنة ونجلها بالإسكندرية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي حول زعم قيام سيارة شرطة بدهس مواطنة ونجلها بالإسكندرية، والادعاء بقيام رجال الشرطة باحتجاز عدد من المواطنين اعترضوا طريق السيارة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 12 الجاري، وأثناء سير مركبة شرطة بطريق إسكندرية/ مطروح بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، اصطدمت بـ (إحدى السيدات ونجلها) حال عبورهما الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما تسبب في إصابة نجلها دون إصابتها. وتم نقله على الفور إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض قائد المركبة على النيابة العامة وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون في مثل تلك الوقائع. ويأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب لمحاولة النيل من حالة الأمن والاستقرار، وهو ما يعيه الشعب المصري.