وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الطبية للمصابين بمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات بمستشفى للتأمين الصحي

يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.

وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مباشرة مع المرضى، حيث أكد خلالها التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مع متابعته الشخصية الدقيقة لتطورات حالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرضى خضعوا لفحوصات طبية شاملة ودقيقة، وتم عرض حالاتهم على فريق طبي متخصص لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة، مع البدء الفوري في تقديم العلاج اللازم.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها الراسخ بتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، مع التعامل بكل جدية وحساسية مع أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى وتحسين الخدمات المقدمة.