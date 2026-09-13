وزير الخارجية الإيراني: اجتماع 5 دول خليجية والعراق وإيران خطوة نحو بناء الثقة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن اجتماعا من المقرر أن يعقد غدا الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عُمان بحضور 5 دول خليجية والعراق وإيران، لافتا إلى أنه من المقرر في هذا الاجتماع إطلاع الدول المشاركة فيه على تفاصيل المسار البحري الجديد الذي جرى التوصل إليه بين طهران ومسقط.

وأضاف أن الاجتماع يفتح الباب أمام محادثات مستقبلية بشأن القضايا التي تهم دول المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع عراقجي، "من المقرر في هذا الاجتماع إطلاع الدول المشاركة فيه على تفاصيل هذا الاتفاق والخرائط ذات الصلة والبيان المشترك، ليجري إرسال هذه الوثائق في نهاية المطاف إلى المنظمة البحرية الدولية لغرض تسجيلها ضمن آليات هذه المنظمة، لذا فإن جدول أعمال الاجتماع محدد وواضح تماما، ولا ينبغي تعريف موضوعات أخرى كجدول أعمال رسمي له."

وأشار، "بالطبع، هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها مثل هذه المباحثات بين دول الخليج بهذه الصيغة، ومن هذا المنظور هناك أمل في أن تمهّد هذه المباحثات، في حال توفر الإرادة السياسية، الطريق أو الأساس للمشاورات المستقبلية بشأن الموضوعات الأخرى التي تهم دول المنطقة، لكنني أؤكد أن هذا ليس الهدف أو جدول الأعمال الحالي للاجتماع، فجدول أعماله ينصب حصرا وبشكل محدد على موضوع الترتيبات البحرية الجديدة في مضيق هرمز."

وشدد على أن إيران تؤمن أساسا بأن دول المنطقة هي وحدها المسئولة عن أمنها واستقرارها، لذا فمن الطبيعي أن تتحاور وتتشاور فيما بينها حول قضايا وتحديات المنطقة، لقد أكدنا لسنوات طويلة على الحوار وبناء الثقة والتعاون بين دول المنطقة، ونعتقد أن الأمن المستدام يتحقق عندما تتمكن دول المنطقة من التوصل إلى التفاهم حول قضاياها المشتركة من دون تدخل أو تدخلات تخريبية من اللاعبين من خارج المنطقة.

وفيما يتعلق باليمن، قال عراقجي: "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضح، فنحن نؤمن بأن قضية اليمن ليس لها حل عسكري، وأن مستقبل هذا البلد يجب أن يحدده اليمنيون أنفسهم من خلال الحوار والعملية السياسية الشاملة."