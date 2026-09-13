أوكرانيا: طائرة مسيرة روسية تستهدف قطار ركاب كان متجها إلى وارسو

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن طائرة مسيرة روسية استهدفت قطار ركاب كان متجها من كييف إلى وارسو، صباح اليوم الأحد، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود البولندية، في الوقت الذي تقترب فيه الهجمات الجوية الروسية من أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف سيبيها، في منشور عبر منصة إكس، أن "هذا هو إرهاب بوتين الذي "يطرق" مباشرة أبواب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو"، داعيا أوروبا إلى زيادة العقوبات المفروضة على روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سيبيها، أن "الهجمات الروسية الوحشية على الحدود الأوكرانية-البولندية في منطقة ياهودين ليست مجرد استمرار لهجماتها على حدود دولتنا".

وتابع سيبيها "هذا هو إرهاب بوتين الذي "يطرق" مباشرة أبواب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. إن الهمج الروس يقفون عند أبوابكم، أيها الشركاء الأعزاء".