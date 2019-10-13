«مصر ــ إيران» يستهدف الوصول بمحفظة الائتمان إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام

يعتزم بنك مصر ايران الوصول بالمحفظة الائتمانية إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 6 مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق».



أضافت أن البنك يعكف على دراسة المساهمة فى عدد من القروض المشتركة الجارى تسويقها، بالاضافة إلى منح تسهيلات مباشرة لعملاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار الخطة المستهدفة لنمو المحفظة الائتمانية.

وقالت المصادر ان منصب العضو المنتدب للبنك والرئيس التنفيذى ما زال شاغرا منذ استقالة عمرو طنطاوى فى يناير الماضى، رغم ترشيح عدد من الاسماء المصرفية لشغل المنصب.



وشارك مصر ايران مؤخرا فى ضمن تحالف مصرفى لترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة مراكز للاستثمار العقارى التابعة لمجموعة فواز الحكير بغرض المساهمة فى تمويل مول القطامية.



ويتوزع هيكل ملكية مصر إيران بواقع %29.93 لبنك الاستثمار القومى، و %16.06 مصر للتأمين، و%13.87 شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو %40.14 للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية.



وتأسس البنك فى 27 مايو 1975 كشركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بغرض القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية والتجارية فى مجال أسواق النقد والمال وتمويل المشروعات وأنشطة التمويل التجارى قصير الأجل.



وخلال العام الماضى، قام البنك بزيادة رأسماله من 1.171 مليار جنيه إلى 1.321 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بقيمة 150 مليون جنيه ويبلغ معيار كفاية رأس المال بالبنك 12.5% بما يزيد عن متطلبات البنك المركزى المصرى لعامى 2017 والمحدد بنسبة 11.5%، ولعام 2018 بنسبة 12 % وسبق ان قام البنك بزيادة رأس ماله من 720 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية، ويسبقها زيادة أخرى من 500 مليون جنيه إلى 720 مليون جنيه.