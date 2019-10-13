رئيس وزراء باكستان يصل إلى طهران

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان إلى طهران، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" اليوم الأحد.

ومن أهم محاور مفاوضات عمران خان مع المسؤولين في طهران القضايا الاقليمية والدولية وآخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعتبر زيارة رئيس وزراء باكستان إلى طهران هي الثانية له خلال العام الجاري كما التقى مع الرئيس حسن روحاني آخر مرة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

وأكد مساعد رئيس وزراء باكستان، افتخار دوراني أن وزير الخارجية، شاه محمد قريشي ومساعد رئيس الوزراء، سيد ذوالفقار بختياري، يرافقان عمران خان في زيارته إلى ايران.

وكانت الخارجية الباكستانية أصدرت أمس السبت بيانا أعلنت فيه أن رئيس الوزراء، عمران خان سيقوم بزيارة الى طهران اليوم الاحد سيلتقي خلالها قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي ورئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني.

وجاء في البيان أن زيارة عمران خان إلى طهران تأتي في إطار المبادرة لتعزيز السلام والأمن بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال محادثاته القضايا المتعلقة بالأمن والسلام في منطقة الخليج وأهم التطورات الاقليمية إضافة الى العلاقات الثنائية.