قوات بقيادة تركية تستولى على أجزاء من بلدة سلوك السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان -اليوم الأحد- إن القوات التركية وحلفاءها من المعارضة السورية استولوا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك بشمال سوريا، مع دخول الهجوم التركي على فصائل كردية مسلحة يومه الخامس وسط معارضة دولية شديدة.

وتواجه تركيا تهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف التوغل بينما نددت جامعة الدول العربية بالعملية العسكرية وقالت ألمانيا وفرنسا، حليفتا أنقرة في حلف شمال الأطلسي، إنهما أوقفتا صادرات السلاح لتركيا.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها جماعة إرهابية موالية لمسلحين أكراد على أراضيها، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المسلحين الأكراد في قتال تنظيم داعش من المنطقة الحدودية.