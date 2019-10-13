المرصد السوري: 24 قتيلا من المدنيين نتيجة الهجوم التركي اليوم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع نحو 24 قتيلًا من المدنيين نتيجة الهجوم التركي على الأراضي السورية اليوم، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، مساء الأحد.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية، بناءً على طلب من مصر.

ومن جانبها، أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.