القضاء العراقي يأمر باعتقال عضو بمجلس محافظة الديوانية في الاعتداء على متظاهرين

ذكرت مصادر قضائية عراقية اليوم الأحد أن محكمة تحقيق عراقية أصدرت أمرا بالقبض على عضو بمجلس محافظة الديوانية /280 كلم جنوب بغداد/ بتهمة الاعتداء على متظاهرين.

وقالت مصادر في مجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق منطقة الشامية في محافظة الديوانية أصدرت أمرا بإلقاء القبض على عضو مجلس المحافظة حسين جاهد بديري مع أفراد حمايته لاعتدائه على متظاهرين في المحافظة".

وذكرت أن "أمر إلقاء القبض صدر وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن أمس تشكيل لجنة عليا للتحقيق في عمليات إطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال عبد المهدي، في بيان صحفي، إن "اللجنة تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان"، وذلك من أجل الوصول إلى "نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء".

وحسب مصادر عراقية، فإن 108 شخصا بينهم ثمانية من القوات الأمنية قتلوا في الاحتجاجات، إلى جانب إصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بينهم نحو مئة من عناصر الأمن.