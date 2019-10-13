المرصد السوري: الأكراد يعقدون صفقة لتسليم عين العرب ومنبج للجيش السوري

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وروسيا لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السوري والسماح لهم بالدخول إليهما.

وأفاد المرصد في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري سيدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأ فعلا بالتحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.

وكانت واشنطن تحدثت - في وقت سابق - أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة مع النظام السوري وروسيا للتصدي لهجوم الأتراك في الشمال السوري.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا عصمت شيخ حسن، توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة.

وقال شيخ حسن في تصريح خاصة لقناة "روسيا اليوم " اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق مع مع روسيا والنظام السوري على دخولهم الليلة كوباي (عين العرب)".

وسبق أن أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" نيتها إبرام صفقة مع الحكومة السورية وروسيا إذا عجزت واشنطن عن حمايتها من عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا يوم 9 أكتوبر الجاري بشمال شرق سوريا بهدف تطهير الشريط الحدودي بعمق نحو 30 كم من القوات الكردية وإقامة حزاما أمنيا فيها.