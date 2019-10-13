إسبر: ترامب أمر بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بانسحاب القوات من شمال سوريا حيث يتصاعد النزاع بين تركيا وقوات سورية الديمقراطية(قسد).

وقال اسبر في برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي اس الأمريكية إن "لدينا قوات أمريكية عالقة على الأرجح بين جيشين متقدمين متعارضين، وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه".

وقال إن ترامب أصدر أمرا الليلة الماضية "بانسحاب مدروس للقوات من شمال سورية" دون تقديم جدول زمني.

ويمثل ذلك أحدث خطوة مثيرة للجدل من جانب ترامب الذي يتعرض لانتقادات واسعة لتخليه عن القوات الكردية في مواجهة هجوم تركي مدمر.

وفي مقابلة منفصلة مع قناة" فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد، قال إسبر إن الولايات المتحدة ستسحب أقل من ألف جندي.

قال لشبكة سي بي إس إننا "لا نرغب في الانخراط في نزاع يعود إلى ما يقرب من 200 عام بين الأتراك والأكراد والتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط".

وقال إسبر إنه لا يعرف ما إذا كانت تركيا ستطلق النار عمدا على القوات الأمريكية.

وقال: "لا أعرف إذا كانوا سيفعلون أم لا".

وأضاف وزير الدفاع أن الأكراد ينظرون في إبرام اتفاق مع روسيا لحمايتهم من تركيا.

وبدأت تركيا عملياتها في شمال سوريا الأربعاء الماضي، قائلة إنها تستهدف متطرفي "داعش" والميليشيات الكردية.

وتحالفت الولايات المتحدة مع الأكراد السوريين منذ عام 2014 في الحرب ضد الدولة الإسلامية، وتعاونوا سويا على هزيمة الخلافة الإقليمية. وخسرت القوات التي يقودها الأكراد حوالي 10 آلاف شخص في الحرب.

وتعتبر أنقرة الميليشيات الكردية مرتبطة بجماعة متمردة محظورة وهي حزب العمال الكردستاني.