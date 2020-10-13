جدول مباريات مزدحم للغاية يواجهه بايرن ميونخ الألماني المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، وذلك ضمن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

فقد خاض الفريق البافاري منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) ثم كأس السوبر الأوروبي ثم عاد لمنافسات البوندسليجا ثم كأس السوبر الألماني ثم البوندسليجا مجددا وبعدها جاء التزامه بالسماح للاعبيه بالمشاركة مع منتخبات بلادهم.

والآن يواجه بايرن ميونخ أول اختبار لمدى فاعلية التوسع الذي شهده الفريق البافاري خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك عندما يستهل مشواره في كاس ألمانيا بمواجهة فريق دوري مساء الخميس.

وبعد المشاركة في جولة مباريات ودية وجولتين في بطولة دوري أمم أوروبا، في فترة التوقف الدولي التي تختتم مساء غد الأربعاء، يعود نجوم بايرن ميونخ إلى الفريق البافاري، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة دورين.

وتشكل مواجهة فريق الدرجة الخامسة دورين، خطوة على طريق دفاع بايرن ميونخ عن ثلاثية الموسم الماضي، علما بأنه لا يتوقع أن تشكل المباراة اختبارا صعبا لبايرن ومديره الفني هانزي فليك.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن :"هذا العام يشهد جدول مباريات يضعنا أمام مهام صعبة. وهذا ما دفعنا إلى أن نكون نشطين في سوق الانتقالات وإلى تعزيز عمق فريقنا بشكل جيد للغاية."

فبعد التحرك مبكرا لضم لروي ساني وألكسندر نوبل وتانجي نيانزو، نجح بايرن ميونخ خلال آخر يومين من سوق الانتقالات في الحصول على خدمات مارك روكا وإريك ماكسيم تشوبو-موتينج وبونا سار ودوجلاس كوستا.

وأضاف صالح حميديتش :"نمر بأوقات عصيبة، ويجب على كل ناد في العالم أن يتعامل مع الظروف بشكل صحيح."

وربما لم يشعر بايرن ميونخ على الفور بالعواقب المالية لأزمة الوباء العالمي، ولكن الأضرار التي يواجهها الفريق بسبب جدول المباريات المزدحم، واضحة بالفعل، خاصة من الناحية الذهنية.

وقال توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، في وقت سابق :"ربما نشعر بالإجهاد، لكن ليس إجهاد في الساقين. فقد أجرينا اختبارات لياقية قبل استئناف المنافسات. ولكن الأمر يتعلق بالإجهاد الذهني."

وكان توماس مولر قد استبعد من المنتخب الألماني بقرار المدير الفني للمنتخب يواخيم لوف، لكن زملائه في بايرن ميونخ، مانويل نوير ونيكلاس شوله وجوشوا كيميش وسيرج جنابري وليون جوريتسكا شاركوا مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي، وغاب ساني فقط بسبب الإصابة.

ويستأنف بايرن ميونخ مشواره في البوندسليجا يوم السبت المقبل ثم يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا في 21 أكتوبر، وبذلك قد يلجأ المدير الفني فليك إلى إراحة لاعبيه الدوليين ومنح الفرصة للاعبين البدلاء.

وقد يترك نوبل مقعد البدلاء ويتولى حراسة مرمى بايرن ميونخ، كما يحتمل أن يكون تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان السابق، بديلا لنجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خاصة وأنه تعرض لإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وربما يستمد دورين الحماس والأمل من الأداء الذي قدمه فريقا دروتشيرسين أسيل ورودينجهاوزن المغموران أمام بايرن ميونخ في كأس ألمانيا في موسم 2018 و2019، قبل أن يهزم بايرن فريق دروتشيرسين 1 / صفر ويهزم رودينجهاوزن 2 / 1 .

ولن يستفيد دورين من أفضلية اللعب على أرضه، حيث تقرر نقل المباراة إلى ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ، من أجل إمكانية الامتثال لمعايير الوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال فولفجانج سبيلثان رئيس نادي دورين، بعد أن تبرع أحد الرعاة بتوفير حافلة تقل الفريق في رحلته إلى ميونخ :"كل المنطقة تقف خلف فريقنا وتتطلع إلى أهم مباراة خلال هذا العام."

وأضاف :"لن نذهب إلى ميونخ لمشاهدة معالم المدينة، وأعتقد أن فريقنا سيخوض المباراة بثقة."