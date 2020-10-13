اللجنة الطبية لمونديال اليد تكشف عن خطة التأمين لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة الطبية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، عن خطة من 4 محاور لتأمين البطولة من جائحة كورونا.

اللجنة برئاسة الدكتور حازم خميس، ستبدأ في المحور الأول من الخطة قبل شهر من انطلاق البطولة المزمع إقامتها بين 13 و31 يناير المقبل، حيث ستقوم لجنة من القطاع الوقائي بوزارة الصحة بتصنيف درجة نشاط فيروس كورونا بدول المنتخبات المشاركة.

وفي حالة وجود نشاط متوسط، أو عال بدولة ما، سيتم رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للتعامل مع بعثات تلك الدول دون الإخلال بأنشطة البطولة، مع أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الروتينية على جميع الحضور وهي المسح الحراري، ومناظرة نتائج تحليل الـ PCR ، مع تعبئة الكارت الصحي، على أن يتم عمل اختبار PCR لجميع الوفود عند وصول البعثة إلى فنادق الإقامة ويعاد كل 72 ساعة.

أما المحور الثاني للخطة، فيتضمن رفع الوعي لجميع البعثات من خلال تقديم المواد التدريبية والإرشادات الوقائية لجميع المشاركين في البطولة، عن طريق كتيب إرشادات مختصر خاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية يسلم للوفود بصالات الوصول بالمطارات.

كما سيتم تدريب أطقم العمل بالفنادق والملاعب والأجهزة الإدارية المشاركة بالبطولة على الإجراءات الوقائية مع التأكد من معرفة جميع أفراد البعثات من كيفية استخدام الكمامات وتطهير اليدين بشكل صحيح وفعال، وتكليف الفرق الطبية المصاحبة للفرق باستمرار التأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلى جانب عمل البوسترات التوعوية ونشرها بجميع أماكن تواجد أفراد البعثات.

المحور الثالث للخطة، يتضمن الإجراءات الاحترازية من خلال عمل المسح الحراري على جميع مداخل الفنادق وصالات التدريب وقبل الصعود إلى الحافلات وقبل الدخول إلى غرف الاجتماعات.

وبحسب خطة اللجنة الصحية، ويتم التأكد من تحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية عن طريق منظومة Full Bubbles بعزل كل مجموعة عمل داخل فقاعة كبيرة لا يخرجون منها، بالإضافة إلى التباعد الجسدي، والتهوية الجيدة ، والتأكيد على اعتبار النفايات على أنها نفايات طبية خطرة والتأكد من التعامل الآمن معها، وتنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض خارج الإستادات الرياضية ومناطق إقامة الوفود إلى جانب توافر المستلزمات بحيث يتم التنبيه بتوفير مطهر اليدين في مختلف أماكن تواجد أفراد البعثات الرياضية.

المحور الرابع، خاص بطريقة التعامل مع حالات الاشتباه.

ذلك المحور من الخطة يتضمن تفعيل غرفة للأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة يوميا لتلقى البلاغات أولا بأول من المحافظات المستضيفة للبطولة، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، تخصيص فريق استجابة سريع في أماكن انعقاد البطولة وتزويده بجميع الواقيات الشخصية اللازمة وجميع المعلومات الخاصة بالأمراض المعدية للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه ومتابعة المخالطين للحالات الإيجابية.

وكذلك، على ذلك الفريق التأكد من توافر غرف العزل المناسبة بفنادق الإقامة وبصالات التدريب والمباريات وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى عليها.