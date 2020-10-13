رئيس ليبيريا يطلب مساعدة واشنطن للتحقيق في وفاة 4 مسئولين بشكل غامض في بلاده

طالب رئيس ليبيريا جورج ويا، مساعدة خبراء أمريكيين للتحقيق في وفاة 4 مسئولين (3 في هيئة الضرائب بالبلاد، وآخر مراقب إنفاق حكومي)، بشكل غامض في البلاد، منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال رئيس ليبيريا -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم- إن الأجهزة الأمنية المحلية فتحت تحقيقات للوقوف على ملابسات هذه الحوادث، موضحا أنه طلب المساعدة من الولايات المتحدة بما في ذلك توفير طبيب شرعي لتحديد سبب الوفاة لأنه غير معلوم حتى هذه اللحظة ماذا حدث.

وحث المواطنين على توخي الحذر من الشائعات التي قد تنتشر في البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات، معربا عن توقعه بأن يكشف التحقيق عن السبب الحقيقي لهذه الوفيات مع عدم منع المواطنين من التكهن.

وكانت لشرطة الوطنية الليبيرية قد أعلنت مؤخرا وفاة مسئول بالهيئة في 4 أكتوبر الجاري جراء حادث سيارة في العاصمة مونروفيا، موضحة أنه تم العثور في اليوم التالي على عضوين آخرين من نفس الهيئة والمسؤولين عن تحصيل الضرائب وقد فقدوا الحياة داخل سيارة كانت متوقفة في موقف للسيارات في العاصمة.

وفي 10 أكتوبر الجاري، عثرت الشرطة على المدير العام للوكالة المسئولة عن تدقيق الإنفاق الحكومي مقتولا داخل شقته في العاصمة مونروفيا، مما يعزز الشائعات عن حملة اغتيالات في هذا البلد، الذي يبلغ تعداد سكانه 4.8 ملايين نسمة.