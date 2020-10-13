10 ملايين أمريكي يصوتون في الانتخابات الأمريكية العامة حتى الآن

أظهر إحصاء جديد أجراه "مشروع الانتخابات الأمريكية" التابع لجامعة فلوريدا، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 ملايين ناخب أمريكي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة، حتى أمس الاثنين، سواء عن طريق التصويت الشخصي المبكر أو بالبريد.

وقال "مشروع الانتخابات الأمريكية" -على موقعه الإلكتروني حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- "إن الناخبين أدلوا بما مجموعه 10.296.180 بطاقة تصويت".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في تقرير أمس الأول الأحد أن عدد طلبات الاقتراع واستلامها شهد زيادة "قياسية" في بعض الولايات. وتجاوز عدد الطلبات في 38 ولاية 35 مليون طلب هذا الأسبوع، بحسب وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن 10 ملايين صوت هو عدد صغير للغاية بالنسبة للأعداد الإجمالية المتوقعة، فقد شهد السباق الماضي، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، تصويت 130 مليون شخص.