رئيس السلفادور: نشهد حاليا موجة ثانية من فيروس كورونا

قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، إن بلاده بدأت حاليا موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بوكيلي -في تغريدة نشرها، اليوم الثلاثاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية- "على الرغم من أن المستشفيات لا تزال فارغة نسبيا ولا يزال الوباء تحت السيطرة، إلا أن أعداد الإصابات تشير إلى بدء تفشي المرض على المستوى الوطني".

وناشد بوكيلي المواطنين الامتثال لتدابير الحماية من خلال ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين والعزل الذاتي عند الشعور بالأعراض.

ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في السلفادور 30 ألفا و480 حالة، بالإضافة إلى 899 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.