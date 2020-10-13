وزير الأوقاف: 2021 بالأوقاف هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن عام ٢٠٢١ بالأوقاف هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية.

وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن عام 2021 سوف يشهد التوسع في البرامج التدريبية وتنوعها، مع توزيع إصدارات رؤية للفكر المستنير ومجموعات متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة، والتوسع في منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة لجميع العاملين بها.

وأضاف وزير الأوقاف، أن هذا العام سيشهد العديد من البرامج المتخصصة بأكاديمية الأوقاف، والتوسع في الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل في فهم صحيح النص، والتركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته.

وتابع وزير الأوقاف قائلا : إن الوزارة سوف تعمل على المزيد من الإعلان عن العديد من المسابقات الفكرية والبحثية التي ترتكز على التفكير والفهم والاستنباط، مع العمل الجاد على نشر الوعي الحقيقي المستنير والإسهام الجاد في التحول به من ثقافة النخبة أو الخاصة إلى ثقافة مجتمع من خلال التعاون الجاد مع جميع الموسسات الدينية والتربوية والثقافية والفكرية والشبابية والإعلامية المعنية ببناء وصناعة الوعي.