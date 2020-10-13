 الإمارات تسجل 1315 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الإمارات تسجل 1315 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أبوظبي - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 3:59 م

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة ليصل إجمالي حالات الإصابة 108 آلاف و608 حالات.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء- أن 1452 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 448 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 96 ألفا و989 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


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