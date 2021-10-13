تباينت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في الدول العربية، اليوم الأربعاء، حيث كان العراق في صدارة الدول العربية الأكثر تسجيلا للحالات الجديدة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية 1766 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و28 ألفا و115 إصابة، كما تم تسجيل 3 آلاف و245 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و955 ألفا و288 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 22 ألفا و655 حالة وذلك بعد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 57 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 547 ألفا و761 إصابة، وتم تسجيل شفاء 44 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 536 ألفا و768 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في المملكة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و753 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي السياق ذاته، ذكر المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1403 أشخاص، كما تم تسجيل 24 وفاة جراء الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا ارتفعت إلى 348 ألفا و88 حالة، وتعافي 274 ألفا و320 حالة، فيما توفي 4 آلاف و832 شخصًا جراء الإصابة بالوباء .

أما في الإمارات، تم تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 738 ألفا و152 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات 2116، وتعافي 163 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 731 ألفا و632 حالة.