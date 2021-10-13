أنشطة ثقافية متنوعة في بيوت ثقافة جنوب سيناء احتفالا بانتصارات أكتوبر

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة العميد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي؛ احتفالاً بذكرى النصر.

وقدم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج مدير الثقافة، اليوم الأربعاء، مجموعة متنوعة من الفعاليات بدأت في ثقافة مدينة أبوزنيمة بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية بنات، بعقد ورشة فنون تشكيلية بعنوان "انتصارات أكتوبر" إشراف فاطمة محمد مديرة الموقع؛ لتدريب الطالبات على رسم لوحات فنية وإبداعية معبرة عن فرحة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأعقبها من مكتبة طابا الثقافية عقد محاضرة تثقيفية بعنوان "انتصارات أكتوبر" ألقاها نشأت عبود، مدير الموارد البشرية بمدينة طابا، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم.

وأكد على صمود وشجاعة وبسالة الجندي المصري، موضحًا أسباب الحرب وأهمية فترة التخطيط والاستعداد للحرب والذكاء الاستراتيجي للجيش المصري العظيم وشجاعة وبسالة المقاتل المصري.

وتلاها عقد ورشة حكي وسرد قصصي بمكتبة طابا الثقافية بعنوان علاء الدين والمصباح السحري، تأليف سمير عبد الباقي, والتي تدور في إطار درامي خيالي تشوقي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية من خلال انتصار الخير على الشر.