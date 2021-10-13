سميح ساويرس: وزارة الصحة هي الداعم الرئيسي لمهرجان الجونة السنيمائي

أكد المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة أن وزارة الصحة والسكان، هي الداعم الأساسي لمهرجان الجونة، والدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محبة للسينما والإبداع.

وأضاف المهندس سميح ساويرس، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، للإعلان عن أجندة وتفاصيل المهرجان، أنه بدون وزارة الصحة لما أقيم مهرجان الجونة العام الماضي، مؤكدا أن الدورة الخامسة لاقت دعما أكبر من قبل وزارة الصحة.

وأوضح أن وزارة الصحة قدمت خدمة الفحص المجاني للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال تمركز عيادة تابعة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، كما قدمت الوزارة جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا لكافة الضيوف والحضور والقائمين على المهرجان، علاوة على تخصيص معمل لإجراء تحليل الPCR.

وتابع أن الوزارة شاركت فريق عمل المهرجان في تأمين جميع أماكن انعقاد الفعاليات، مع الإشراف على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إمداد المهرجان بعيادات متنقلة كاملة التجهيز مع فرق طبية متميزة، وفرق تثقيفية لتوعية الحضور، مختتما كلمتا بتوجيه الشكر للوزارة على ما قدمته الجونة.