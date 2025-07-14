أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع سادس صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سادس الصفقات.. الظهير الأيسر أوفا محلاوي".

وأضاف البيان أن أوفا وقّع عقدًا مع الفريق يمتد لأربعة مواسم، قادمًا من نادي العبور.

ويُعد أوفا سادس صفقات غزل المحلة هذا الصيف، بعد التعاقد مع كل من يوسف العزب، وأحمد عتمان، وأحمد العش، وأحمد شوشة، وأرموشة، وذلك في إطار خطة الإدارة لتجديد دماء الفريق وإعادة بنائه بشكل قوي.

ويقود الفريق فنيًا المدرب علاء عبد العال، الذي تولّى المسؤولية هذا الصيف، على أمل تصحيح المسار بعد موسم صعب أنهاه الفريق في المركز الأخير بجدول الدوري المصري الممتاز، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرارًا بإلغاء الهبوط.

ويأمل غزل المحلة في الظهور بشكل مغاير خلال الموسم الجديد، واستعادة بريقه التاريخي كأحد أعرق الأندية في الكرة المصرية.