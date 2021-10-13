الرئيس الروسي: مستعدون للحوار المباشر مع حلف ناتو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة للحوار المباشر مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، دون أن يعطي تفاصيل حول سبل إجراء هذا الحوار.

وقال بوتين، في كلمة أمام منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون للتواصل مباشرة مع حلف شمال الأطلسي، ولكننا سنفعل ما نعتبره ضروريًا لحماية مصالحنا وضمان أمننا".

وأضاف الرئيس الروسي: "أجرينا تدريبات، منها مناورات (غرب 2021) مؤخرًا، وهي تدريبات كبيرة، ونحن نجري تدريبات على أراضينا".

وتابع: "الشركاء الأمريكيون يجرون تدريبات واسعة النطاق على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيهم، ونحن لم نذهب إلى واشنطن أو نيويورك لإجراء التدريبات، ولكنهم جاؤوا إلينا وأجروا مناورات بالقرب من حدودنا".

وتساءل الرئيس الروسي: "كيف نرد على ذلك ؟" ، مكررًا أن بلاده "تجري تدريبات عسكرية على أراضيها ولا يوجد شيء يثير الدهشة هنا".