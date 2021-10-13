أكد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي أن النادي يمتلك شعبية كبيرة وجماهيرية عريضة مثل نادي برشلونة في إسبانيا.

وتولى أوجستي تدريب الأهلي هذا الموسم بعد موسم ناجح قضاه في الأهلي، ليتوج مع الفريق ببطولتي دوري منطقة القاهرة والبطولة العربية للأندية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال أوجستي في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "عندما تكون مدربا لنادي كبير بحجم الأهلي عليك أن تحارب من أجل التتويج بالبطولات، وأعتقد أن تحقيق بطولتني يعتبر بداية قوية وبالطبع للموسم بالنسبة لنا وهو أمر كنت أتطلع إليه".

وأضاف: "قضيت 5 سنوات من عملي في برشلونة وكانت بداية تاريخ المهني في 2008 وكنت قبل ذلك أدرب فرق صغيرة، وبرشلونة مثل الأهلي نادي كبير وتعلمت كثير من العمل مع مدربه الذي يعتبر هو الأفضل في العالم".

وتابع: "في الأهلي ومصر بشكل عام الجماهير لديها دعم كبير لفرقها والأهلي لديه جماهير كبيرة ودعم متواصل على السوشيال ميديا ، ففي إسبانيا الأمور مختلفة ويمكن أن لا نشعر بهذا الدعم والدفيء مثل هنا".

وواصل: "كل نادي عملت معه لدي أسلوبه ومنظومته وأهدافه الخاصة وليس من السهل أن يكون هناك مقارنات وسعيد بالاستقرار الذي وجدته في النادي الأهلي".

وأوضح: "مكثت في الأهلي شهرين فقط ولمست قوة النادي من حيث الإدارة وشعبيته الأهلي كبير جدا ومن السهل في هذا المناخ وتلك الظروف وسعيد بالعمل هنا".

وأكد: "أقدر مشاعر وحب جماهير الأهلي لي والترحيب بي لكن الفريق ليس مدرب فقط وهناك لاعبين مميزين أتمنى أيضا أن يصل لهم هذا الحب ومتأكد من هذا".

وأتم: "عندما كنت أدرب الزمالك وبعد نهائي الدوري قضيت إسبوعا وفكرت إذا كنت سأستمر مع الزمالك أم لا، فأنا مدرب أوروبي وأشعر بالفخر بشأن إمكانية التدريب في مصر لكن عندما كنت أنظر لأوروبا والعمل هناك بعد نهاية عقدي مع الزمالك، وعندما تأكدت بشكل رسمي أنه لا يوجد فرصة للعمل في أوروبا جاء لي عرض الأهلي ووافقت".